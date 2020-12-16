صحيفة: حان وقت إشراك السعودية والإمارات وإسرائيل في الاتفاق النووي

2020/12/16 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجادل البعض بأن إشراك قوى الشرق الأوسط في الاتفاق النووي الإيراني يعيق العملية الدبلوماسية مع طهران، إلا أن عدم إدراجهم في مباحثات العودة قد يقضي على آمال نجاح اتفاق طويل الأمد.

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