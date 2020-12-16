توم كروز يهدد بطرد طاقم فيلم

2020/12/16 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبخ منتج أفلام "المهمة: مستحيلة" وأبرز نجومها، توم كروز، طاقم تصوير فيلمه الجديد في العاصمة البريطانية، لندن، وهدد بطرد كل من يتجنب اتباع الإرشادات الطبية، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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