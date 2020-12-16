الصناعة تعلن الاتفاق مع مصر على تشغيل مصانع العراق المتوقفة

2020/12/16 | 07:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتفق العراق ومصر على تأهيل وتشغيل المصانع العراقية المعطلة بالاستثمار من دون اي تكلفة مادية.

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