الموانئ: ايراداتنا ارتفعت من 6 مليارات شهريا الى 50 ملياراً خلال تشرين الثاني

2020/12/16 | 07:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق أن مشروع (الأتمتة) سيكتمل نهاية العام المقبل 2021، بينما حققت ايرادات شهرية تراوحت بين 46ـ47 مليار دينار منذ حزيران الماضي.

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