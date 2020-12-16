العثور على الجزء المفقود من الهرم الأكبر في اسكتلندا

2020/12/16 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر باحثون على قطعة أثرية مفقودة من الهرم الأكبر في الجيزة، منذ أكثر من قرن، في اكتشاف صدفة في جامعة أبردين الأسكتلندية، وفقا لصحيفة الغارديان.

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