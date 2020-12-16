خلية أزمة بابل تقرر غلق مدرسة ثانوية بعد ظهور إصابات بكورونا بين طالباتها وملاكها التدريسي

2020/12/16 | 08:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلنت خلية أزمة بابل اليوم الأربعاء عن غلق ثانوية عبد الصاحب دخيل للبنات في شارع ستين بوسط الحلة لمدة أربعة عشر يوما بسبب ظهور إصابات بكورونا بين طالباتها.وملاكها التدريسيوقال عضو خلية أزمة بابل الدكتور اوراس العلواني"أن ثانوية عبد الصاحب دخيل ظهرت فيها ثمان إصابات بين الطالبات وأربع بين الكادر التعليمي ما استدعى غلقها لمدة أربعة عشر يوما منعا لتفشي المرض./انتهى

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