الموانئ: مشروع الاتمتة يكتمل نهاية عام 2021

2020/12/16 | 08:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق أن مشروع (الأتمتة) سيكتمل نهاية العام المقبل 2021، بينما حققت ايرادات شهرية تراوحت بين 46ـ47 مليار دينار منذ حزيران الماضي.

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