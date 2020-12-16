مستشار الكاظمي يعلن تفاصيل بيع النفط بالدفع المسبق لدعم الموازنة

2020/12/16 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، تفاصيل الاتفاق المزمع توقيعه بين بغداد وبكين لبيع 48 مليون برميل بطريقة الدفع المسبق، موضحا أنه يهدف لدعم الموازنة، وهو نوع من الاقتراض مقابل النفط.

وقال صالح في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاتفاقية التي ستوقعها وزارة النفط وشركات نفط صينية حكومية تتضمن تسلم وزارة المالية قيمة 48 مليون برميل بشكل فوري عن بيع نفط يجري تسليمه بعد 6 اشهر من تسلم المبالغ وبواقع كميات مصدرة 4 ملايين برميل شهريا على مدى 12 شهراً".

وأضاف، أن "سعر النفط المباع للشركة الاجنبية يحدد بعد شهر من توقيع الاتفاق ويأخذ معدل متوسط سعر النفط في ذلك الشهر كمعيار لسعر شراء الكميات ويجري تسليم المبالغ لوزارة المالية على هذا الاساس نقداً اي قبل التصدير بستة اشهر".

وأوضح المستشار المالي، "بعد تحديد سعر البيع بمتوسط اسعار النفط في الشهر الذي يلي التوقيع تسلم المبالغ نقدا وتتسلم الشركة الأجنبية كميات نفط خام بغض النظر عن القيمة".

وبين صالح، أن "الاتفاق يعد نوعا من الاقتراض مقابل النفط ويسمى هذا النوع التمويل السابق لتصدير النفط بغية دعم سيولة الموازنة العامة"، لافتا الى أن "وزارة النفط تدرس العروض المقدمة من مشاركين في صفقة نفطية مسبقة الدفع".

وأشار الى أن "القرض المذكور انفا يأتي في اطار قانون الاقتراض الذي تم التصويت عليه في الاشهر الاخيرة والذي منح السلطة التنفيذية صلاحية الحصول على قروض خارجية بما يساعد على مؤازرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية".

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