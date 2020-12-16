معهد البترول الأميركي: ارتفاع مخزونات الخام وزيادة حادة لنواتج التقطير الأسبوع الماضي

2020/12/16 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء بأن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت بأعلى وتيرة في أحدث أسبوع.

فقد ارتفعت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر كانون الأول إلى نحو 495 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لنزول 1.9 مليونبرميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 165 ألف برميل.

وأفادت بيانات معهد البترول بتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 95 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 828 ألف برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى زيادة 1.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 886 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الخام هبطت 68 ألف برميل يوميا.

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