الصدر يعيّن مسؤولا جديدا للمكتب الاستشاري الخاص والعام

2020/12/16 | 08:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بتعيين مسؤلاً جديداً للمكتب الاستشاري الخاص والعام. ...

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