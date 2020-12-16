2020/12/16 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت المكان: ڤ-;-يلا الدكتور يحيى الرخاوي بحي المقطم.



الزمان: خريف 2003.



هذا الشيخُ الجليل الذي لا يكاد يُبصر، ومازالت قواه خائرة بعدمت اخترقتْ عنقَه قبل ثماني سنوات، طعنةٌ جهول من خنجر جهول في يد أُميٍّ جهول.



رحتُ أتأمله جالسًا في هدوء بين حرافيشه ومُريديه مُطرقًا برأسه متوكئًا على عصاه بيسراه.



أصابعُ يمناه، الراقدةُ على ركبته، كانت كأنما تجمّدت على وضع ثابتٍ لا يتغير.



قلتُ للجالس إلى جواري: "انظر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمّ نجيب … لقاءٌ أولُ .. لقاءٌ أخير - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمّ نجيب … لقاءٌ أولُ .. لقاءٌ أخير - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).