حركة التحرر الكردية : ثورات لا تنقطع ( 1 من 2 ) - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/12/16 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي لا يسر المتعاطف مع قضية التحرر الكردي ان تنتهي اول تجربة تحرر قومية في المنطقة الى ما انتهت اليه من حكم وراثي لعائلتي البارزاني ، وطالباني .



لقد كان احرار العالم ينتظرون من بارزاني وطالباني ، بما كان لهما من نفوذ وتأثير ناعمين يتجاوزان حدود اقليم كردستان : ان يلعبا دوراً متميزاً في اسناد خطا عرب الوسط والجنوب على السير قدماً صوب بناء تجربة سياسية ديمقراطية رائدة في المنطقة : سيما وان ممثلا الز ......





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