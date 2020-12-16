لبنان وموسيقى تايتانيك - حسن مدن

2020/12/16 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن استباقاً لزيارة مقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، هي الثالثة منذ انفجار المرفأ المروّع، وصف وزير خارجيته جان إيف لو دريان، وضع لبنان الراهن بأنه مثل غرق السفينة «تيتانيك»، لكن بدون الأوركسترا.تصريح لو دريان أعاد إلى الذاكرة حكاية الأوركسترا التي كانت على ظهر السفينة العملاقة «تيتانيك»، التي ظلّ أفرادها يواصلون العزف حتى غرقت السفينة كاملة، بعد اصطدامها بجبل جليدي في 14 إبريل 1912 ......





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