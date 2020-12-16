بايدن يدرس تعيين شخصية بارزة من الحزب الجمهوري في منصب وزاري

2020/12/16 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عقب مصادقة المجمع الانتخابي على اختياره رئيسا قادما، أنه سيكون زعيما لكل الأميركيين، وليس لمن صوتوا له فقط.

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