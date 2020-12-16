الخيكاني: الشارع على وشك الانفجار بسبب تجاهل الحكومة لقرار اخراج القوات الاجنبية

2020/12/16 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الشارع العراقي على وشك الانفجار جراء استمرار وجود القوات الاجنبية في البلاد، فضلا عن الرفض السياسي من مختلف الكتل لتجاهل الحكومة لقرار البرلمان القاضي باخراج جميع القوات الاجنبية.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الشعب قال كلمته برفض تواجد اي قوات اجنبية على اراضيه، فضلا عن سيطرتها الجوية على اجواء العراق وارتكابها المجازر وعمليات الاغتيال”.واضاف ان “مافعلته القوات الاجنبية وخاصة الاميركية، تم تجاهله من قبل الحكومة ونسيان مافعلته من عمليات اغتيال بحق قادة النصر على الارهاب”.وبين ان “الشارع العراق سينفجر في اي لحظة ازاء استمرار وجود هذه القوات وعدم الالتزام بقرار مجلس النواب، فضلا عن تخبطات الحكومة في مختلف القرارات الخاصة بسيادة العراق”.



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