القبض على ارهابي في بلد وضبط كمية كبيرة من الالغام بجزيرة راوه

2020/12/16 | 08:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت الاستخبارات العسكرية على ارهابي في بلد بحوزته كمية كبيرة من الالغام بجزيرة راوه اقصى غربي الانبار ".وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء القت القبض على أحد الارهابيين في منطقة يثرب بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.من جانب اخر ضبطت مفارز استخبارات قيادة عمليات الجزيرة ٢٣٠ لغما مختلفة الانواع من مخلفات داعش في الجزيرة المحيطة بقضاء راوة الانبار ، حيث قام الجهد الهندسي للفرقة بالتعامل مع الالغام وفق الضوابط المعمول بها./انتهى9

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