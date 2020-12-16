جمع تواقيع 70 نائبا لتعديل قانون الانتخابات

2020/12/16 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت القانونية النيابية ان عددا من النواب جمعوا 70 توقيعا لتعديل قانون الانتخابات لضمان اجرائها بشكل نزيه وسد الثغرات القانونية.

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