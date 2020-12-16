2020/12/16 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قوبل قرار بيع النفط بـالدفع المسبق، الذي اعلنت عنه شركة "سومو" التابعة لوزارة النفط برفض نيابي، اذ قالت لجنة النفط والطاقة النيابية، ان هذا القرار يخالف الدستور ويحمل الحكومات المقبلة اعباء كبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع النفط بالدفع المسبق يواجه رفضاً نيابياً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع النفط بالدفع المسبق يواجه رفضاً نيابياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).