الحشد الشعبي يوضح بشأن إغلاق عدد من مقراته في بغداد

2020/12/16 | 08:46 - المصدر: NRT عربية

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قوات الحشد الشعبي

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن اغلاق ستة مقرات مخالفة للضوابط في بغداد.

وذكرت مديرية إعلام الهيئة في بيان اليوم، 16 كانون الأول 2020، ان مديرية امن الحشد الشعبي قامت خلال الايام الماضية باغلاق ستة مقرات مخالفة للضوابط والتعليمات ، في منطقتي الكرادة والجادرية ببغداد.

وأضاف البيان، انه تم اعتقال عدد من المخالفين للانظمة والقوانين، فيما أشار الى ان "هذا الاجراء يعد روتينيا وياتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو لمتابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام".

كما نفت هيئة الحشد الشعبي ما تم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة بشأن مقتل افراد او ان العملية جاءت لاسباب سياسية او جنائية او غيرها، مؤكدة انها عمليات انضباطية.

ر.إ

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