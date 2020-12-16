"أول وزير أميركي يجاهر بمثليته".. بايدن قد يولي بوتيدجيدج حقيبة النقل

2020/12/16 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء، أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن سيعيّن منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية إلى السباق الرئاسي بيت بوتيدجيدج وزيراً للنقل، في خطوة ستجعل منه أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.

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