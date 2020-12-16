وزير الخارجية الكندي: نقف مع العراق في تثبيت الاستقرار وبناء الاقتصاد وحفظ السيادة

2020/12/16 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، أن بلاده تقف مع العراق في تثبيت الاستقرار وبناء الاقتصاد وحفظ السيادة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكندي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية واستقرار الوضع الأمني في بغداد".

وأضافت، أنه "جرى بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، وتناول مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل التعاون في شتى المجالات".

وأكّد حسين بحسب البيان "أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وكندا، واستمرار التعاون في في مُختلِف المجالات"، مبيناً أن "الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّن مُقارَنة بالسابق".

وأشار وزير الخارجية، إلى أنّ "الحُكُومة تبذل جُهُوداً كبيرة في هذا المجال".

واستعرض الوزير "أولويات الاصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها خلال المرحلة القادمة"، منوّهاً "لأهم التحديات التي تواجه العراق والمنطقة".

وأعرب فيليب عن "دعمه للعراق حُكُومة وشعباً في مُواجَهة مُختلِف التحدّيات، مُؤكّداً أنّ بلاده وقفت إلى جانب العراقيّين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابيّ، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة".

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