2020/12/16 | 09:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الحشد الشعبي في العراق، عن إغلاق مقرات "مخالفة" في العاصمة بغداد واعتقال أشخاص فيها....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يغلق عدداً من المقرات المخالفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يغلق عدداً من المقرات المخالفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).