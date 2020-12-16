قائد البيشمركة يعلق على تحليق الطيران الحربي في سماء أربيل

2020/12/16 | 09:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد في قوات البيشمركة، عن استمرار تحليق الطيران الحربي في سماء محافظة أربيل بمنطقة كردستان العراق....

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