إغلاق عدد من مقرات الحشد الشعبي في بغداد

2020/12/16 | 09:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي إغلاق 6 مقرات مخالفة للضوابط في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت مديرية الاعلام في الهيئة خلال بيان لها، يوم الاربعاء، ان مديرية امن الحشد الشعبي قامت خلال الايام الماضية باغلاق ستة مقرات مخالفة للضوابط والتعليمات، في منطقتي الكرادة والجادرية ببغداد.

واضافت انه تم اعتقال عدد من المخالفين للانظمة والقوانين، لافتة الى ان هذا الاجراء يعد روتينيا وياتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو لمتابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام.

ونفت ما تم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة بشان مقتل افراد او ان العملية جاءت لاسباب سياسية او جنائية او غيرها ، مؤكدة انها عمليات انضباطية.

PUKmedia / عن واع

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