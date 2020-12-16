صرف رواتب الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان

2020/12/16 | 09:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقوم وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان بصرف رواتب موظفي اربع وزارات والرئاسات الثلاث اليوم الاربعاء.

وحسب بيان للوزارة صدر مساء امس الثلاثاء، فسيتم اليوم صرف رواتب شهر تشرين الاول المنصرم لموظفي وزارات الكهرباء، الزراعة، الاعمار، والثقافة والشباب، اضافة الى صرف رواتب رئاسة اقليم كوردستان، ورئاستي البرلمان ومجلس الوزراء.

هذا وحسب البيان فإنه سيتم اليوم ايضا صرف رواتب متقاعدي البيشمركة.

PUKmedia / وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان

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