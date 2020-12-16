سوريا تسجل رقما قياسيا بمعدل الإصابات اليومية بكورونا

2020/12/16 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت سوريا معدلا قياسيا للإصابات

بكورونا إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 150

إصابة جديدة وهي أعلى حصيلة في البلاد

منذ اكتشاف أول إصابة في اذار الماضي.

وذكرت وزارة الصحة السورية أن عدد

الإصابات بالفيروس ار

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