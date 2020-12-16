البرازيل..964 وفاة و42889 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/16 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل

964 وفاة و42889 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن

إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في

البلاد وصل إلى 182799، ف

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