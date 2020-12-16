ألمانيا تسجل قفزة في عدد وفيات كورونا

2020/12/16 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا ارتفاعا حادا في أعداد

الوفيات، بلغ 952 حالة خلال اليوم

الماضي، فيما تم تسجيل 27728 إصابة جديدة

بفيروس كورونا.

وبحسب آخر أرقام بيانات معهد "روبرت

كوخ"، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفعت

حصيل

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