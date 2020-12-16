قفزة جديدة لأسعار صرف الدولار في العراق..

2020/12/16 | 09:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار التقريبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الأربعاء، (16 كانون الأول 2020) بحسب رصد مختصين.

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 129,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 128,000

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو ⬅️ 121,62 دولار

الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 134,58 دولار

الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 783,41 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️$ 1856,45

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 50,70 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 47,45 دولار

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