بايدن يعتزم اختيار حاكمة ميشيغن السابقة جينيفر غرانهولم وزيرة للطاقة

2020/12/16 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أفادت وسائل اعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم اختيار حاكمة ميتشيغان السابقة جينيفر جرانهولم لتولي منصب وزيرة الطاقة في إدارته.وكانت تلك الوسائل اعلنت في وقت سابق، بأن بايدن قد يختار النائبة الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو، لتولي وزارة الداخلية.ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولهم: "برزت النائبة الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو كخيار رئيسي للرئيس المنتخب جو بايدن لرئاسة وزارة الداخلية، وهو اختيار سيجعلها أول أمريكية من السكان الأصليين تقود وكالة وزارية".وأكدت المصادر أن هالاند ستسعى للدخول في توسع إنتاج الطاقة المتجددة على الأراضي الأمريكية، للمساهمة في مكافحة تغير المناخ، والتراجع عن تركيز الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب على تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري"./انتهى9

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