2020/12/16 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي وإعادة مواد غذائية الى الجانب الإيراني في منفذي زرباطية والشيب الحدوديين".وذكر بيان الهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز الهيئة في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط ضبطت مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي قبل وصوله إلى صالة المسافرين في المنفذ".وفي سياق آخر وفي منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان تم إعادة عجلة محملة بمواد غذائية (مربى) إلى الجانب الإيراني لعدم اكتمال أوراقها الأصولية والرسمية./انتهى9

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