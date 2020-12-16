الصحة النيابية: قانون زراعة الأعضاء جاهز للتصويت

2020/12/16 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت لجنة الصحة النيابية، الأربعاء، جاهزية قانون زراعة الأعضاء للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت عضو لجنة الصحة النيابية اكتفاء الحسناوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “قانون زراعة الأعضاء جاهز للتصويت بعد ان قرئ القراءتين الاولى والثانية، ومن المفروض التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة”.

وأضافت الحسناوي، “أنه تم حل اعتراضات اللجنتين القانونية والاوقاف، وإضافة ملاحظاتهم كافة الى القانون”، مشيرة الى ان “اغلب الاعتراضات تنصب بشأن تعديل بعض الفقرات اللغوية، وهو ما تمت معالجته من خلال اقتراحات لجنة الاوقاف”.



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