2020/12/16 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجواء ماطرة

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

139 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر توقعات الطقس، الأربعاء، إلى استمرار فرص هطول الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 16 كانون الأول 2020، ان "أجواء البلاد صباح اليوم تظهر اندفاع السحب باتجاه مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى إضافة إلى مناطق الشمال والحالة ضعيفة بشكل عام".

وأضاف ان "التوقعات تشير إلى إستمرار الفرصة لزخات أمطار تكون رعدية أحيانا خلال اليوم والليلة ويوم غد في مناطق الجنوب خصوصا البصرة وبادية المثنى وشرق المنطقة الوسطى الكوت وديالى إضافة إلى السليمانية وأربيل وربما كركوك ودهوك والأجزاء الغربية من البلاد قرب الحدود مع الأردن".

وكانت توقعات سابقة أشارت إلى انه يتوقع أن يشهد اليوم الأربعاء،هطول الامطار في السليمانية مع غزارة احيانا وهطول ثلجي على المرتفعات، واربيل ( مع هطول للثلوج شمالها)، فضلا عن مناطق بديالى وواسط وصلاح الدين وشمال نينوى ودهوك وغرب الانبار.

كما تستمر الأمطار يوم غد الخميس في البصرة وميسان وذي قار.

وأشار المتنبىء الجوي، صادق عطيه، إلى انه مع ساعات مساء غد الخميس، تنتهي الحالة في كافة مدن البلاد وتستقر الرياح تدريجيا على الاتجاه الشمالي الغربي نهار الجمعة، على ان تستمر بعض التكونات من السحب الممطرة في السليمانية واربيل وكركوك، وتعود حالة عدم استقرار جديدة بعد منتصف الاسبوع المقبل.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالخريطة.. آخر توقعات الحالة المطرية اليوم وغدا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالخريطة.. آخر توقعات الحالة المطرية اليوم وغدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).