2020/12/16 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية: الأمطار والعواصف الرعدية مستمرة حتى الجمعة

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