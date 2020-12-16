التعليم العالي تستنكر استهداف منزل رئيس جامعة ميسان وتدعو لحماية الأساتذة

2020/12/16 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، (16 كانون الأول، 2020)، استهداف منزل رئيس جامعة ميسان عبد الباسط محسن بعبوة ناسفة ليلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تستنكر الاستهدافات المتكررة لأساتذة الجامعات والأكاديميين التي كان آخرها ما تعرض له ‏رئيس جامعة ميسان من اعتداء مباشر على منزله ليلة أمس.".

واضاف البيان أنه "في الوقت الذي نعرب فيه عن القلق من تصاعد حالات الاستهداف والترويع للأساتذة وكفاءات المؤسسة الجامعية العراقية فإننا ‏ندعو الجهات الأمنية المختصة الى تكثيف حمايتهم ومنع هذه الخروقات المتكررة وتشخيص دوافعها والمتورطين بها".

وتابع أنه "في ‏الوقت نفسه نؤكد استمرار مؤسساتنا الأكاديمية بدورها العلمي والثقافي وتقديم ما تمليهم عليهم رسالة التعليم العالي وأهدافها ‏السامية في خدمات المجتمع".

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الأربعاء، (16 كانون الأول، 2020)، باستهداف منزل رئيس جامعة المحافظة الدكتور عبد الباسط محسن بعبوة ناسفة وضعت امام منزله.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين وضعوا عبوة ناسفة انفجرت امام منزل رئيس جامعة ميسان عبد الباسط محسن عيال، في حي الجامعة وسط المدينة".

واضاف ان "الانفجار تسبب بأضرار مادية فقط".

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