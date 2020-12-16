2020/12/16 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجل سعر صرف الدولار في العراق، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في الأسواق المحلية.

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 129,000

سعر شراء الدولار 128,000

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 121,62 دولار

الأسترليني : 100 باوند 134,58 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 783,41 ليرة تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1856,45

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 50,70 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 47,45 دولار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يقترب من 130 ألفاً في الأسواق المحلية ويحقق صعوداً جديداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يقترب من 130 ألفاً في الأسواق المحلية ويحقق صعوداً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).