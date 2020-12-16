الثقافة تتسلم 364 قطعة أثرية من ذي قار

2020/12/16 | 09:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الأربعاء، عن تسلم 364 قطعة اثرية من حقول التنقيب في ذي قار، مؤكدة عزمها صيانة وتأهيل زقورة عكركوف الاثرية ببغداد.وقال مدير اعلام الهيئة العامة للاثار والتراث في الوزارة حاكم الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم تسلم 364 قطعة أثرية من حقول التنقيب الاثاري في محافظة ذي قار تعود لحضارة وادي الرافدين”، مبينا أن “القطع التي تم تسليمها الى المتحف العراقي، تعود الى العصور السومرية وفترة العبيد وفترات اخرى، وهي عبارة عن اختام ورقم طينية وفخار وألواح وكؤوس وأحجار وخرز ملونة”.وأضاف الشمري، أن “القطع الاثرية تم استخراجها من قبل بعثات التنقيب توزعت بواقع: 17 في تل جوخه، و46 في سرغل، و30 في لارسا، و60 ضمن أبو طبيره، و211 في كرسو”، منوها بان “القطع الاثرية المستلمة سيتم التعامل معها وفق الاجراءات والآليات العلمية في عملية الادخال والخزن في المتحف العراقي”.وعلى الصعيد ذاته كشف الشمري عن “عزم الهيئة اجراء اعمال صيانة وتأهيل لزقورة عكركوف الاثرية ببغداد، اذ تم الاطلاع على وضعها ميدانيا لاعداد آلية لادامتها كونها معرضة للانهيار”، مبينا ان “الهيئة تعمل على صيانة مشكلات التعرية وكثرة التشققات التي تعرضت لها الزقورة جراء الظروف الجوية المختلفة واعمال التنقيب السابقة، كشفت عن معابد للمدينة التي كانت تحيط بالزقورة”.



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