الداخلية تعيد العمل بمشروع كاميرات المراقبة في بغداد

2020/12/16 | 10:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن اعادة العمل بمشروع كاميرات المراقبة في العاصمة بغداد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “اعادة العمل ببرامج كاميرات المراقبة في بغداد ينطلق من مسؤولياتنا في خلق بيئة امنية قوية ومحصنة ، وسنعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذا المشروع ، بعدما اثبتت الكاميرات نجاحها في كشف الكثير من الجرائم، سواء بمنازل المواطنين او بمنظومة مجلس محافظة بغداد”.وأضاف المحنا، ان “بعض الدوائر الامنية التي تمتلك كاميرات مراقبة، توصلت من خلالها الى نتائج جيدة بشأن بعض الجرائم”، مشيراً الى ان “وجود الكاميرات في اغلب الاحيان يعرقل او يمنع حصول الجرائم”.وتابع المحنا ان “ وزير الداخلية عثمان الغانمي امر بتذليل العراقيل التي تواجه مشروع نصب كاميرات المراقبة، واعادة العمل بالبرامج التي تعطلت خلال المرحلة الماضية بعد توقفها”، مؤكدا ان “المشروع سيغطي بشكل كبير مناطق بغداد السكنية وطرقها حال انجازه، معرباً عن امل الوزارة بتوفير المبالغ اللازمة لهذا المشروع من الموازنات السنوية”.



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