تقرير كندي: تحقيقات إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

2020/12/16 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير كندي مستقل عن حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، في يناير الماضي، أن السلطان في طهران لم تجرِ تحقيقات ملائمة بشأن تلك "المأساة"، إذ لا تزال العديد من الأسئلة والنقاط دون إجابة.

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