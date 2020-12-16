ادارة الميناء غاضبة من قرارات التطبيعية

2020/12/16 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقدت ادارة نادي الميناء الرياضي، قرارات لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، مبينة انها “تجامل أندية على حساب اخرى”.

وقررت لجنة المسابقات امس، تغييرَ توقيت مباراة الزوراء والميناء ضمن الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الساعة الرابعة والربع عصرًا.

وذكرت ادارة الميناء في بيان أن “ادارة نادي الميناء الرياضي قررت تغيير توقيت مباراته امام الزوراء لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز”.

واعرب رئيس الهيئة الادارية للنادي محمد جابر بحسب البيان، عن “استنكاره للتعامل المجحف من قبل لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية التي تعمل على مجاملة اندية معينة على حساب البقية”.

واضاف “نود ان نلفت عناية الجميع كنا قد طلبنا تعديل توقيت مباراة الميناء والصناعات بسبب سوء الاحوال الجوية في البصرة والتي ادت اجهاد اللاعبين وجوبه طلبنا بالرفض والاهمال ولم تكلف المسابقات نفسها بالرد حتى على كتابنا واليوم نجدها مقادة حسب رغبات الاندية وتعمل على تنفيذ كل ما تطلبها”.

وختم جابر حديثه ان “الكادر التدريبي ابدى استغرابه وامتعاضه من التغيير واعتبره عدم احترام للنادي وجماهيره”.

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