التعليم تستنكر استهداف رئيس جامعة ميسان وتوجه طلبا للجهات الامنية

2020/12/16 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، استهداف رئيس جامعة ميسان، فيما طالبت الجهات الامنية بحماية أساتذة الجامعات والأكاديميين.

وقالت الوزارة في بيان انها “تستنكر الاستهدافات المتكررة لأساتذة الجامعات والأكاديميين التي كان آخرها ما تعرض له رئيس جامعة ميسان من اعتداء مباشر على منزله ليلة أمس”.

واضافت “في الوقت الذي نعرب فيه عن القلق من تصاعد حالات الاستهداف والترويع للأساتذة وكفاءات المؤسسة الجامعية العراقية فإننا ندعو الجهات الأمنية المختصة الى تكثيف حمايتهم ومنع هذه الخروقات المتكررة وتشخيص دوافعها والمتورطين بها”.

واكدت الوزارة “على استمرار مؤسساتنا الأكاديمية بدورها العلمي والثقافي وتقديم ما تمليهم عليهم رسالة التعليم العالي وأهدافها السامية في خدمات المجتمع”.

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