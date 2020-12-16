وزارة التعليم ’قلقة’ من حملة ’ترويع’: منزل رئيس جامعة ميسان تعرض إلى ’اعتداء’

2020/12/16 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن قلقها من حملة "ترويع" يتعرض لها أساتذة جامعات، فيما استنكرت "الاعتداء" على منزل رئيس جامعة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الأول 2020)، "نستنكر الاستهدافات المتكررة لأساتذة الجامعات والأكاديميين التي كان آخرها ما تعرض له السيد رئيس جامعة ميسان من اعتداء مباشر على منزله ليلة أمس".

وأضاف البيان، "في الوقت الذي نعرب فيه عن القلق من تصاعد حالات الاستهداف والترويع للأساتذة وكفاءات المؤسسة الجامعية العراقية فإننا ندعو الجهات الأمنية المختصة الى تكثيف حمايتهم ومنع هذه الخروقات المتكررة وتشخيص دوافعها والمتورطين بها"، مؤكداً على "استمرار مؤسساتنا الأكاديمية بدورها العلمي والثقافي وتقديم ما تمليهم عليهم رسالة التعليم العالي وأهدافها السامية في خدمات المجتمع".

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