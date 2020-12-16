ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي وإعادة مواد مخالفة في منفذي زرباطية والشيب

2020/12/16 | 10:08 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي وإعادة مواد غذائية الى الجانب الإيراني في منفذي زرباطية والشيب الحدوديين.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها ضبطت “في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مواد مخدرة (180حبة) بحوزة مسافر عراقي قبل وصوله إلى صالة المسافرين في المنفذ، تمت عملية الضبط من قبل شعبة مكافحة مخدرات بدرة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية الساندة”.

وأضاف، أن “في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان تم إعادة عجلة محملة بمواد غذائية (مربى) إلى الجانب الإيراني لعدم اكتمال أوراقها الأصولية والرسمية”.

واشارت إلى، أن “عملية الإعادة وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها شرطة الجمارك والجمرك المدني وممثل الاستخبارات والصحة فضلاً عن شعبة البحث والتحري / هيئة المنافذ الحدودية”.

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