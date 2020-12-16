خبير اقتصادي يحذر من ان يقع العراق فريسة للنفوذ الصيني أو ان يكون ملعبا للقوى الإقليمية المتصارعة

2020/12/16 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذر الخبير الاقتصادي العراقي، صفوان قصي،من ان يقع العراق فريسة للنفوذ الصيني أو ان يكون ملعبا للقوى الإقليمية المتصارعة، مؤكدا ان بيع النفط في أسواق المضاربة يجب أن يكون على أسس علمية .وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ إن: اتجاه وزارة النفط بالبيع الاجل للنفط بالسعر الحالي، محفوف بالمخاطر، خاصة أن الظروف الحالية تشير إلى أن أسعار النفط ماضية نحو الارتفاع".وأضاف قصي، " في حال بيع النفط في أسواق المضاربة، فيجب أن يكون على أسس علمية، ويجب أن تكون هناك أسعار للنفط العراقي أعلى من الأسعار الحالية، بحيث تكون مناسبة للعام الجديد 2021"./انتهى8

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