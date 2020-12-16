الناطق باسم وزارة النقل / لنينا / : مجلس الوزراء هو من يقرر احالة مشروع بناء ميناء الفاو الكبير على احدى الشركات

2020/12/16 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الناطق باسم وزارة النقل فالح هادي ان مجلس الوزراء مجلس الوزراء هو من يقرر احالة مشروع بناء ميناء الفاو الكبير على احدى الشركات ".وقال هادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان وزارة النقل ارسلت ملفات الشركات التي ترغب بالتعاقد على انشاء ميناء الفاو الكبير الى مجلس الوزراء ، وبالتالي قرار الاحالة على شركة دايو او شركة صينية يكون من اختصاص مجلس الوزراء ، ولا علاقة لوزارة النقل بالاحالة ".واوضح انه من المقرر ان تتم احالة مشروع بناء ميناء الفاو الكبير خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة ، على ان يكون التوقيع مع الشركة المنفذة بحفل رسمي كبير يقام في بغداد واخر في البصرة "./انتهى9

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