الشمري: الإسراع بانجاز مشروع الفاو الكبير يكتسب اهمية استراتيجية للعراق

2020/12/16 | 10:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأربعاء، ان الإسراع بانجاز مشروع الفاو الكبير يكتسب اهمية استراتيجية وتنموية كبيرة للعراق.وقال الشمري في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “انشاء الميناء يضمن للأجيال القادمة موردا سياديا كبيرا لما يكتسبه من اهمية كبرى”.واضاف الشمري: “نحن مع منح انشاء المشروع لشركة دايو الكورية الجنوبية الرصينة والتي لها اسم كبير في بناء المنشآت والمشاريع الكبيرة”.واوضح ان “البدء بانشائه وفق الشروط الوطنية سيضفي استقلالية اكبر للقرار العراقي وحسن اختياره كمشروع عملاق”.



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