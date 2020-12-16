2020/12/16 | 10:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، تأجيل موعد الاختبار التحريري المستوى الثاني لطلبة مدارس الموهوبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤجل موعد الاختبار التحريري {المستوى الثاني} لطلبة مدارس الموهوبين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤجل موعد الاختبار التحريري {المستوى الثاني} لطلبة مدارس الموهوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).