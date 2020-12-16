زيدان: بنزيما أفضل مهاجم في تاريخ فرنسا

2020/12/16 | 10:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بمواطنه كريم بنزيما، عقب الانتصار بنتيجة (3-1) على أتلتيك بيلباو، خلال مواجهة الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ 19 من عمر الليجا.

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