الخارجية : اللجنة العراقية الكويتية ستعقد مطلع العام المقبل

2020/12/16 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت وزارة الخارجية،اليوم الاربعاء، انعقاد اجتماع اللجنة العراقية-الكويتية مطلع العام القادم، فيما اشارت الى ان الكويت اشادت بدور الحكومة العراقية في تعزيزها الامن والاستقرار وانتهاج التوازن والحياد الايجابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الانباء العراقية(واع):إن"دولة الكويت اشادت بدور الحكومة العراقية في تعزيزها الامن والاستقرار وانتهاج التوازن والحياد الايجابي مع الاخذ بالانفتاح الاقتصادي وتوسيع نطاق الشركات الاستثمارية كسبيل لتحقيق ذلك".

واضاف ان الوزارة تلتزم دبلوماسيّة مُبادرة وتعزز الدور في الحياد الإيجابي،مبينا ان التنسيق والعمل المشترك واستدامة الحوار،سُبُل كفيلة لتطوير المصالح المشتركة".

واشار الى ان"التحديات متعددة ونكرس لنوافذ الحوار مع كل الاطراف وبما يعزز أمن وسيادة العراق،"لافتا الى ان"وزير الخارجية قدم التهاني الى امير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية لاداء اليمين الدستورية".

واوضح ان"وزير الخارجيّة سلّم رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أمير دولة الكويت،"مؤكدا ان" الكويت ثمّنت عالياً زيارة الوفد العراقي ودعم العلاقات ".

واشار الى ان"تحديات جائحة كورونا كانت حاضرة في ملفات اللقاءات المتعددة، مثمنا دور حكومة الكويت لدعمها العراق بهذا الاطار".

واكد ان العراق رحب بالمساعي الكويتية لحل الخلاف القطري-السعودي،منوها الى ان الحوار والتقارب ووعي التحديات المشتركة مسار لتعزيز الموقف العربي

وبين ان هناك سعادة خليجية-كويتية بتطور العلاقات مع العراق،والربط الكهربائي".

واوضح ان اللجنة العراقية-الكويتية المشتركة ستعقد اجتماعاتها مطلع العام القادم،وان هناك قرار عراقي-كويتي بتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفنية المشتركة،وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وشدد الصحاف على أهمية إستمرار الحوار والتنسيق حول وضع المنطقة،و منفذ العبدلي يحظى باهتمام مشترك بين البلدين لاغراض النقل التجاري والتبادل السلعي

ونوه الى ان دولة الكويت تشاركنا الاهتمام بأن يكون لشركاتها وقطاعها الخاص دور محوري في دعم إقتصاد السوق في العراق.

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