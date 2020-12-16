هل يعاني العراق من ازمة بنيوية تطحن البلاد ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/12/16 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في 2003 حتى اليوم , لم تستطع الحكومات المتعاقبة في العراق تحقيق ما تطلع اليه العراقيون من اقامة بديل مدني ديمقراطي حقيقي للنظام الدكتاتوري المقبور بدلا من النظام الشمولي الاستبدادي القمعي , كما استمرت الازمة العامة التي تعانيها البلاد وتعمقت وتعددت تجلياتها أسباب الازمة البنيوية : لقد شخص التقرير السياسي للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي عدة عوامل وراء الأزمة البنيوية التي ت ......





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